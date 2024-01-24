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Van’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Van’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Van’ın Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yol beraberinde kazaları getirdi.

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Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 429 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte uçak seferleri ise rötarlı yapılıyor. Kar yağışından dolayı Van-Gevaş kara yolunda seyreden iki tır, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Ayrı noktalarda refüje çarparak durabilen tırlarda maddi hasar meydana gelirken, bölgede kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

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