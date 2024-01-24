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Edirne'de tefecilere operasyon yapıldı, 6 kişi gözaltına alındı

Edirne'de tefecilere operasyon yapıldı, 6 kişi gözaltına alındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Edirne İl jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaparak yasa dışı bir şekilde kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edirne’nin Keşan ilçesinde 6 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 51 boş senet, 1 dolu senet, 3 alacak-verecek çizelgesi, 1 borçlu isimlerin yazılı olduğu ajanda, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, 6 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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