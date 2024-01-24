Tunç Soyer'den Devlet Bahçeli'ye 'Dağ' yanıtı: Çok Dağ’lar aştık bundan sonra da...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin “İzmir'de Dağ'ın sıcaklığı Tunç'u eritip savuracaktır” sözlerine yanıt verdi. Soyer, “Biz devletin zırhlılarından çok, halkın tunçtan kalkanına güveniriz ve o kalkanı hiçbir ateş eritemez, onu biliyorum. Bir de evvelallah bugüne kadar çok Dağ’lar aştık, bundan sonra da hepsini aşarız” ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ'a destek vererek Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gönderme yaparak, “İzmir'de Dağ'ın sıcaklığı Tunç'u eritip savuracaktır” açıklamasını yapmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ziyaret ettiği İzmir Akdeniz Bianeli öncesinde soruları yanıtladı. Bahçeli'nin sözlerini değerlendiren Soyer, şunları söyledi:

“Vallahi ben de basından duydum. Aslında asla kişisel polemik yapmadım bugüne kadar hiç kimseyle, yine yapmam ama bu nezaket ölçüsünde yapılmış edebi bir atışma gibi gözüküyor. Bunu aşık atıştırmasına döndürmeden sadece şunu söyleyeyim; biz devletin zırhlılarından çok, halkın tunçtan kalkanına güveniriz ve o kalkanı hiçbir ateş eritemez, onu biliyorum. Bir de evvelallah bugüne kadar çok Dağ'lar aştık, bundan sonra da hepsini aşarız”