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Çalınan motosiklet 4 ay sonra bulundu

Çalınan motosiklet 4 ay sonra bulundu

Tekirdağ'da 4 ay önce çalınan motosiklet, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 24 Ocak günü gece yarısı bulundu.

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10 Ekim 2023 tarihinde Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde M.E. isimli şahsın motosikleti ikametinin önünden çalındı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, 24 Ocak 2024 günü saat 02.00'de polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Zengin Caddesi üzerinde şüpheli S.A. yakalandı ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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