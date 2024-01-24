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İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye gelen teklif belli oldu

İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye gelen teklif belli oldu

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in transferi için Fransız ekiplerinin ilgisi sürüyor. Başarılı futbolcunun bonservisi için Fenerbahçe'ye yapılan teklifler de ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de son iki sezondur gösterdiği performansla dikkat çeken İsmail Yüksek, Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcu için en az 15 milyon euro talep ettiği öne sürülürken, İsmail Yüksek'e iki Fransız ekibinden teklif geldiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye teklif yapan kulüpler Lyon ve Marsilya.

Haber detayında Fransızların tekliflerinin 12-13 milyon euro arasında olduğu aktarıldı.

Transfere Fred engeli

Fred'in sakatlığının transfer sürecini etkileyebileceğinin vurgulandığı haberde İsmail Yüksek'in Avrupa'da top koşturmak istediği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminde İsmail Yüksek'in transferi konusunda fikir ayrılıklarının yaşandığı dile getirildi.

Kararı yönetime bıraktı

24 yaşındaki futbolcunun nihai kararı Fenerbahçe yönetimine bıraktığı belirtildi.

Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek bu sezon toplam 30 maça çıkıp 1 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

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