BIST 8.064
DOLAR 30,28
EURO 33,02
ALTIN 1.977,30
HABER /  GÜNCEL

Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalandı

Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalandı.

Abone ol

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bir adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş, 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda kent genelinde farklı yer ve zamanlarda meydana gelen işyerinden hırsızlık ve kasten yaralama olayının şüphelileri yakalandı. Ayrıca devam eden çalışmalarda; hırsızlık, yağma, yaralama, istismar, tehdit ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından toplamda 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye gelen teklif belli oldu
İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye gelen teklif belli oldu
Ağrı'nın yüksek bölgelerinde evler kar altında kaldı
Ağrı'nın yüksek bölgelerinde evler kar altında kaldı
Doğal antibiyotik ve şifa deposu: Paça çorbası
Doğal antibiyotik ve şifa deposu: Paça çorbası
Güngören metrosunda korku dolu anlar yürüyen merdiven bir anda...
Güngören metrosunda korku dolu anlar yürüyen merdiven bir anda...
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Çalınan motosiklet 4 ay sonra bulundu
Çalınan motosiklet 4 ay sonra bulundu
Hafize Gaye Erkan 'affını isteyecek' bombası! Geleceğini bilen kaynak, şimdi de 'gidecek' dedi
Hafize Gaye Erkan 'affını isteyecek' bombası! Geleceğini bilen kaynak, şimdi de 'gidecek' dedi
Araçta yapılan aramada bıçak ve tabanca ele geçirildi
Araçta yapılan aramada bıçak ve tabanca ele geçirildi
Donald Trump, ikinci ön seçim zaferini kazandı!
Donald Trump, ikinci ön seçim zaferini kazandı!
Edirne'de tefecilere operasyon yapıldı, 6 kişi gözaltına alındı
Edirne'de tefecilere operasyon yapıldı, 6 kişi gözaltına alındı
Alman ordusu afişlerinde Türkçe ifadeler de kullanarak personel arıyor
Alman ordusu afişlerinde Türkçe ifadeler de kullanarak personel arıyor
Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu
Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu