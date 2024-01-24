Rusya: İçerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin bulunduğu uçak düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirdi. Rusya, 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere uçakta 74 kişinin bulunduğu belirtti.

Rusya'ya ait Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı, Ukrayna sınırındaki güney Belgorod bölgesinde düştü.

Rus medyasının Savunma Bakanlığı yetkililerine değindirdiği haberde, en az 65 Ukraynalı esir askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Rus medyası, uçakta Ukrayna'dan esir alınan askerlerin olduğunu duyurdu.

Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov ise kazadan haberdar olduklarını ancak henüz detaylı bilgi olmadığını söyledi.

Uçakta 65 Ukraynalı esir askerin yanı sıra 6 mürettebat ve 3 kişinin bulunduğu kaydedildi.