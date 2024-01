Kuzenlerin kavgası ölümle bitti

Afyonkarahisar’da iki kuzen arasında yaşanan kavgada, bacağından bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki genç müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezi Ataköy mahallesi Kaya Caddesi üzerinde geçtiğimiz 21 Ocak da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. ve R.S. (28) isimli iki amcaoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S., yanındaki bıçakla R.S.’yi bacağından bıçaklayarak kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan R.S., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan A.S., ise polis ekiplerinin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.