Fiat yeni yıla kampanyalarla başladı!

Fiat, yeni yılda yeni bir araç sahibi olmak isteyenlere özel satış kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, ocak ayı sonuna kadar sürecek kampanyasında, avantajlı fiyatların yanı sıra yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuyor.

Kampanya kapsamında Fiat Egea, sedan gövde tipi 834 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Egea Cross'a ise 957 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabilirken, 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Tercihini daha uzun vadeli ve daha yüksek krediden yana kullanmak isteyenler ise 300 bin lira, 24 ay vadeli yüzde 2,39 faizli krediden yararlanabiliyor.

Fiat'ın elektrikli modeli 500e yüzde 0 faiz oranıyla satışa sunuluyor

Fiat'ın tamamen elektrikli modeli 500e, yeni yıla özel fiyatları ve 200 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatıyla kampanyaya dahil.

Satış kampanyası kapsamında 500e hatchback gövde tipi 1 milyon 395 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla kullanıcıları bekliyor. Fiat, 500e satın alanlara, 7,4 kW AC duvar tipi şarj istasyonu da hediye ederken, kurulumunu ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Fiat 500 hibrit, 982 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 500X SUV ise 1 milyon 492 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla tercih ediliyor.

Fiat, hafif ticari araç modellerinde de 2024'e çeşitli kampanyalarla başlıyor. Kampanya süresince Ducato, Scudo, Ulysse, Fiorino Cargo, Combi ve Doblo Combi modelleri uygun fiyatlarla sunuluyor.

Kampanyayla, Fiorino ve Doblo modellerinde 200 bin lira 18 ay vade yüzde 2,99 faizle ödeme olanağı sağlanırken, Scudo / Ulysse modellerinde 400 bin lira,18 ay vade yüzde 3,49 faiz ve Ducato için 160 bin lira, 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanından yararlanılabiliyor.