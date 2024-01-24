Kaymakam kavgası büyüdü! Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'münafık' yanıtı

Hutbede şehitlerle ilgili bölümü okumayan imamı darp ettiği iddia edilen Kulp Kaymakamı Burak Akeller'i eleştiren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na MHP lideri Bahçeli, münafık suçlamasında bulundu. Bahçeli'nin Gazze saldırılarının başında İsrail'e 24 saat süre verdiğini anımsatan Davutoğlu, "Anladık İsrail'e sözünüz geçmiyor ama bari iktidara sözünüz geçsin de İsrail ile olan şu ticareti durdurun. Bir sesinizi duyalım Sayın Bahçeli. Biz miyiz münafık?" dedi.

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Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir camide cuma namazı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili, "Kimse şehitlerimiz üzerinden bir istismara kalkışmasın. Şehitlerin ruhu ve maneviyatı o şehitler adına konuşan yüce milletimize, Meclisimize aittir. Bundan hiçbir taviz vermeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir kaymakam, suç ne olursa olsun, ceza makamı değildir"

İmamın, hutbede şehitlerle ilgili bölümü sehven veya bilerek okumaması durumunda, kaymakamın bunu not alması ve idari soruşturmayla gereğini yapması gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Bir kaymakam, suç ne olursa olsun, ceza makamı değildir. Demokratik hukuk devletinde ceza makamı bellidir, mahkemelerdir. Eğer herkes kendisi adaletin yerine geçip ceza uygulamaya başlarsa toplumda huzur kalmaz." sözlerini sarf etti.

Kaymakamı destekleyen diğer kaymakamların açıklamalarına dikkati çeken Davutoğlu, "Kaymakamlar tek tek devleti temsil ederler; topluca refleks vermeye başladıklarında ortak beyanatlarda bulunan askeri yetkililerin vesayeti gibi tablo ortaya çıkar, hatırlarsanız 28 Şubat'ta. Devlet bürokratı kendi başına konuşmaz. Devlet bürokratı, devlet adına konuşur ve siyasi iktidar gerçekten iktidarsa önce o konuşur, sonra bürokrat konuşur." ifadesini kullandı.

Bahçeli'ye "Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol" yanıtı

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki "Serok Ahmet sana gelince, imamın darbedildiği yalanını servis edip peşine takılman, kaymakamımızı ön yargılarının esiri olarak suçlaman şahsın ve zihniyetin adına münafıklık alametidir ve tövbe etmen temennimizdir." ifadelerine tepki gösterdi.

"Ben kimseye 'münafık' demem, 'kafir' de demem, kalpleri bilen Allah'tır" diyen Davutoğlu, Hazreti Mevlana'nın "Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol" sözüne işaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizin peşinde koştuğunuz başbakanlık makamını terk ettik ama hep olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk. Ama şimdi soralım; koalisyon görüşmeleri için gittiğimizde odanızda saatiniz 17.25'e ayarlıydı. 2015 yılında önce masaya koyduğunuz '17-25 dosyaları açılsın, yolsuzluk meseleleri çözülsün ondan sonra hükümet kurarız' dediniz. Ne oldu o günden bu güne Sayın Bahçeli? Olduğunuz gibi görünüyorsanız, 17-25 dosyalarını ve Yüce Divanı işletin. Göründüğünüz gibi olacaksanız bir daha ağzınızı açmayın lütfen. 'Yolsuzluk' demeyin; 'İktidara teslim olduk', 'Bir takım bürokratik makamlara yakınlarımızı veya bizim fikriyatımızdan insanları yerleştirmek için yolsuzlukları unuttuk' deyin."

Doğu Türkistan konusuna da değinen Davutoğlu, "Kızıl Elma gibi bir takım idealleriniz varsa niye Doğu Türkistan'dan bahsetmezsiniz?" sorusunu yöneltti.

Bahçeli'nin, İsrail'e 24 saat süre verdiğini anımsatan Davutoğlu, "Peki 24 saat üzerinden kaç 24 saat geçti; anladık İsrail'e sözünüz geçmiyor ama bari iktidara sözünüz geçsin de İsrail ile olan şu ticareti durdurun. Bir sesinizi duyalım Sayın Bahçeli. Biz miyiz münafık?" diye sordu.

Her dilin aziz olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bana her 'Serok Ahmet' dendiğinde, Kürtçe olarak, burada da yabancı dil diye geçmesin, 'Ser sera, ser çava', 'Baş göz üstüne' derim. Hani Atatürk'ün 'Ülke krizdeyse gidin bakın Toros Dağları'nda Yörük çadırlarında duman tütüyorsa ülke emniyettedir, çünkü Yörükler ayaktadır' dediği Yörük obalarında doğmuş Yörük Ahmet'im ben." ifadesini kullandı.

Bahçeli ne demişti?

Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in şehitlerle ilgili bölümü hutbede eksik okuyan imamı darp ettiği iddiasıyla ilgili Bahçeli, Akeller'e destek çıkmıştı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Kuldan korkanın Allah’tan korkusu olmaz, olamaz. Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek, sorasında kaymakam şiddet uyguladı bahanesiyle küçücük bir çizikten darp raporu almaya tevessül etmek Müslümanca bir tavır değildir." demişti. Bahçeli ayrıca kaymakama tepki gösteren Davutoğlu için de şu ifadelere yer vermişti:

"Serok Ahmet sana gelince, imamın darp edildiği yalanını servis edip peşine takılman, kaymakamımızı önyargılarının esiri olarak suçlaman şahsın ve zihniyetin adına münafıklık alametidir ve tövbe etmen temennimizdir. "