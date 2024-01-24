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BM duyurdu: İsrail, Gazze'de yeni tahliye talimatı verdi

BM duyurdu: İsrail, Gazze'de yeni tahliye talimatı verdi

BM, İsrail'in son zamanlarda saldırılarını artırdığı Gazze'nin Han Yunus kentinde bulunan sivillerin bölgeyi terk etmesi talimatı verdiğini açıkladı. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana yaşanan zorunlu göçle ilgili kapsamlı bir rapor paylaşıldı.

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) yayımladığı rapora göre, İsrail, saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yaşayan sivillere bölgeyi tahliye talimatı verdi.

Han Yunus şehrinde yaklaşık 88 bin kent sakini ile ülke içinde yerinden edilmiş 425 bin kişi olmak üzere en az 500 bin Filistinlinin bulunduğunun aktarıldığı raporda, bölgenin tüm Gazze Şeridi'nde işler halde bulunan az sayıdaki hastanelerden üçüne ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Raporda, İsrail güçlerinin saldırıları ve işgali nedeniyle yerinden edilen sivillerin kentteki hastanelere sığındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halka, güvenli olduğunu iddia ettiği güneye gitmeleri yönünde defalarca uyarılarda bulunarak, hastaneler dahil sivil altyapıyı büyük yıkıma uğratarak zorla tehcir etmişti.


Yerinden edilen Filistinlilerin güneye gidişi için "güvenlik koridorları" açıklayan İsrail ordusu, bu yollarda birçok Filistinliyi hedef almıştı.

İsrail ordusu, daha sonra "güvenli" olduğunu iddia ettiği güney bölgelerindeki sivillerin toplanma alanlarını bombalamış ve sivillere yaşadıkları bölgeyi zorla tahliye etme talimatı vermişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, Han Yunus bölgesinde BM'ye ait bir sığınma merkezini bombaladığını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin Han Yunus'a saldırılarını artırması nedeniyle son günlerde binlerce Filistinli, Mısır sınırında yer alan Refah'a doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

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