İstanbul'da 2 bin 450 sosyal konut hak sahiplerine teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de 4 etap halinde inşa edilen 2 bin 450 sosyal konutun, 15 Ocak itibarıyla hak sahiplerine teslimine başlandı.

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TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ, Türkiye genelinde 50 bin ve 100 bin sosyal konut projesi kapsamında teslim edilen konutlara ilave olarak İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de de konut teslimlerine devam ediyor.

Millet bahçesi ve şehir hastanesi yakınında, yatay ve özgün mimariyle tasarlanan, yeşil alanlara, çocuk oyun alanlarına, kapalı otoparklara ve birçok sosyal donatıya sahip Kayaşehir Sosyal Konut Projesi'nin 794 konutluk 2. etabının teslimatlarında sona gelindi.

Teslim günleri gelen vatandaşlar, bankadaki işlemlerini tamamladıktan sonra TOKİ konut teslim ofisine uğrayarak yeni konutlarının anahtarlarını teslim aldı.

Evlerine kavuştukları için duydukları mutluluğu dile getiren vatandaşlardan Tuğçe Balarban, TOKİ kuralarına son saniyelerde katıldığını belirterek, "Bize teslim olan konutu gezdik. Dairemizde ufak tefek pürüzler vardı ama bunu çok sıcakkanlı davranarak, hemen not ederek yapabileceklerini söylediler. Bu konuda bize çok yardımcı oldular. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım böyle projeler devam eder." ifadelerini kullandı.

Habip Alp de "Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere böyle bir imkan sundu. Bir hayaldi bizim için ev sahibi olmak. Gelirken kapalı otoparkı gördüm, açık otoparkı var, çocuklar için oynama alanı var. Çok büyük bir lütuf." değerlendirmesinde bulundu.

50 bin sosyal konut kurası hak sahiplerinden Semih Kaya ise "Evimizi bugün teslim aldık. Çok güzel, beklentilerimizin üzerinde bir ev çıktı karşımıza. TOKİ'ye ve devletimize teşekkür ediyoruz. Herkesin bu şartlarda ev sahibi olmasını temenni ediyoruz." dedi.

"Kaliteli, her şey dört dörtlük"

Anahtarını teslim almanın heyecanını yaşayan Sevda Akdemir, "Benim eşim vefat etti. 3 tane öksüz çocuğum var, en azından başımızı sokacak bir evimiz oldu. Evin içini çok beğendim. Kaliteli, her şey dört dörtlük, kapıları güzel, mutfak dolapları, banyosu, her şeyi mükemmel yapmışlar." ifadelerine yer verdi.

Şehit annesi Nihal Türk ile Müjdat Kaya da mutluluklarını dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

Toplamda 2 bin 450 konutun teslim işlemleri 14 Şubat 2024'e kadar devam edecek.