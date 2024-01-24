Bolu'da orman köylüleri artık elektrik faturası ödemiyor

Bolu'da Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi çerçevesinde 2023 yılında Bolu’da şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulduğu 2 köyde 9 hane artık elektriğe ücret ödemiyor.

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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılında Bolu'da şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi (GES) için 2 köyde çalışma başlatıldı. 2 köyde toplamda 9 haneye güneş enerjisi sisteminden elektrik üretimi temini için 630 bin lira kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 126 bin lirası hibe olarak verildi.



Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, doğal kaynakları koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan GES projesiyle orman köylüsünün kendi elektriğini üreterek giderlerini düşüreceğini, aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanacağını ifade etti. Mahmut Şentürk, ayrıca ORKÖY projesi çerçevesinde 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini belirtti.