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Balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor

Balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor

Zonguldak'ta balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. İstavritin kilogramı ortalama 60 liradan satılıyor.

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Şehir merkezindeki balık tezgahlarında istavrit ortalama 60 liradan satılırken hamsi ise 125 liradan yer aldı. Et fiyatlarına göre balık fiyatlarının uygun olduğunu belirten esnaflar, vatandaşların balık satın aldığını ifade etti. Hamsinin yeterli avlanılmadığını ancak istavritin bol olduğunu ifade eden balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Bu sene aşırı bir bolluk olmadı. Bu sene hamsi kendini gösterdi, kayboldu. Mezgit çok nadir geliyor. Ama istavrit bolluğu oluyor. İstavrit de balığın bolluğuna göre 50, 60 ve 70 lira arasında satılıyor. Az geldi mi balık her zaman yükseliyor. Balık bol geldi mi ucuza satılıyor. Hamsi yok gibi bir şey. 4-5 kasa bir şey alıyoruz. Pahalı alıyoruz, mecburen pahalı satıyoruz. Vatandaş yiyor" dedi.

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