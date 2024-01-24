Futbol Gelişim Projesi, 4 ayda yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaştı!

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki işbirliğiyle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi şimdiye kadar 500 bine yakın çocuğa ulaştı.

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TFF'den yapılan açıklamaya gör, devam eden 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Futbol Gelişim Projesi’ne ilişkin sayısal veriler kapsamında projeye 316 ilkokul ve 324 ortaokulun dahil edildi. Tamamı gönüllü 3 bine yakın sınıf öğretmeni, bine yakın beden eğitim öğretmeni, 200’e yakın Eğitim Yönetim Sistemi içerisinde yer alan antrenörüne hem teorik hem de saha eğitimi verildi.

Projeye 220 spor bilimleri fakültesi futbol uzmanlık öğrencisi gönüllü olarak katılım sağladı. Şu ana kadar 200 bin civarında ilköğretim, 280 bin civarında ortaokul olmak üzere yarım milyona yaklaşan öğrenci Futbol Gelişim Projesi'yle tanıştı.

Yeni hedef 1 milyon çocuğu futbolla tanıştırmak

İlk etapta 100 bin öğrenci olarak belirlenen projeyle 2023-24 eğitim ve öğretim dönemi boyunca toplam 1 milyon çocuğa ulaşılması planlanıyor. Öğrencilere eğitici ve eğlenceli etkinlikler aracılığıyla bu oyunu sevdirip bir futbol kültürü oluşturulması amaçlanıyor.

16 pilot ilde çalışmalar yapıldı

Futbol Gelişim Projesi kapsamında 2023-24 eğitim ve öğretim döneminde 16 pilot il belirlendi.

Projenin startı 4-9 Kasım 2023 tarihleri arasında Sakarya’da verildi. Bugüne kadar Antalya, Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, İzmir, İstanbul, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Rize illerinde uygulamalar yapıldı. Bu 16 ile yeni iller eklenerek, projenin dokunduğu öğrenci sayısının 1 milyona çıkarak rekor seviyesine ulaşması planlanıyor.

Sakarya dışındaki 15 ilde eğitimler, Aralık 2023 ve Ocak 2024 içerisinde yapılırken, 18 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tüm illerdeki teorik ve saha eğitimleri tamamlandı. Projenin 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 41 ile taşınması hedefleniyor.

Eğitimcilere "TFF Gönüllü Liderlik" belgesi veriliyor

Eğitimlere sınıf öğretmenleri, beden eğitimi öğretmenleri, Eğitim Yönetim Sistemi içerisinde yer alan antrenörleri ile üniversitelerin spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören futbol uzmanlık öğrencileri katılıyor.

Eğitimlere katılan sınıf öğretmenlerine "TFF Gönüllü Liderlik" belgesi veriliyor. Beden eğitimi öğretmenlerine ise “Çocuk Futbolu” sertifikası verilecek.

Malzemelerin dağıtımı tamamlanacak

FIFA "Football for Schools" kapsamında, TFF'ye gönderilecek futbol malzemeleri de okullara dağıtılacak. Bu kapsamda binlerce futbol topunun yanı sıra her okula yelek, işaret tabağı, kondisyon merdiveni ve portatif kale gibi malzemeler TFF tarafından temin edilerek belirlenen ilkokul ve ortaokullara gönderimi sağlanacak.