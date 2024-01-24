Özgür Özel'den emekli maaşına tepki: O paraya bir kilo et bile alınmıyor

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zam, emekli sandığına yapılan zamla eşitlenerek yüzde 7 oranında artırıldı. Yüzde 49.25'e çıkarılan SSK ve Bağ-Kur emekli zammına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, "Bir de 'iyileştirme' diyorlar. 10 bin lira maaş alan bir emekli için 450 lira zamma denk geliyor. Haberleri yok 1 kilo et 450 liradan pahalı" diyerek tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından hükümetin SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık maaş artış oranının yüzde 49,25’e yükseltmesini "Bir de 'iyileştirme' diyorlar. 10 bin lira maaş alan bir emekli için 450 lira zamma denk geliyor. Haberleri yok 1 kilo et 450 liradan pahalı. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı" diyerek tepki gösterdi.

Özel "En düşük emekli maaşı asgari ücret olana kadar susmayacağız!" notunu düştüğü videoda şunları söyledi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz, şimdi Meclis hareketlendi, bir haber var. Bağ-Kur ve SSK emeklisine yapılan zam emekli sandığı emeklisine yapılan zam oranına çıkarılacak. Yani 49.25'e çıkacak.

Yüzde 7 civarında bir artış olacağı öngörülüyor. Ve bu yine bir iyileştirme olarak söyleniyor. Biz diyoruz ki, 'En düşük emekli maaşı 10 bin lira olmasın, asgari ücret düzeyine çıksın, 17 bin lira olsun.'

Onların bu söylediği şey örneğin 10 bin lira maaş alan bir emekli için 450 lira zamma karşılık geliyor. Haberleri yok, 1 kilo et 450 liradan pahalı ve yapmaya çalıştıklarını söyledikleri iyileştirme değil.

En az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz

Sadece bizim gündemde tuttuğumuz ve emeklilerin sahiplendiği tepkiler üzerine şimdi göstermelik bir iyileştirme yapıyorlar. Biz, en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenene kadar, yani en az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz, emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz.