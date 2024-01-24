Devlet Bahçeli hutbeli eksik okuyan imama esti gürledi! Baskı altındaymış hangi baskı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde baskı altında olduğu için hutbeyi eksik okuduğunu söyleyen imamı ve ona sert tepki gösteren MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini değerlendirdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır Kulp'ta Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumadığı gerekçesiyle imamı darp ettiği iddia edilen Kulp Kaymakamı Burak Akeller'e sahip çıktı.

Baskı altında olduğu için hutbeyi eksik okuduğunu söyleyen imama tepki gösteren Bahçeli, "Kuldan korkanın Allah'tan korkusu olmaz. Daha sonra küçücük çizikten darp raporu almak Müslümanca bir tavır değil. " dedi.

Kamuoyunun günlerdir konuştuğu olayın hepsini ve daha fazlasını Nazlı Özışık sordu, Hadi Özışık canlı yayında Youtube kanalında değerlendirdi.

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