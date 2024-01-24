Meral Akşener, İYİ Parti'nin Ankara adayını açıkladı: Cengiz Topel Yıldırım kimdir?

Sabah saatlerinde İstanbul adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında Ankara adaylarının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu duyurdu. Topel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem başdanışmanlığını yapmıştı.

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İYİ Parti, yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararı almasının ardından belediye başkan adaylarını duyurmaya devam ediyor. Parti lideri Akşener, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Belediye Başkanlığı'na da Turhan Çömez'in aday olduğunu duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Cengiz Topel Yıldırım’a teklif götürdüğünü ve Yıldırım’ın teklifi kabul ettiğini söyledi. Böylece İYİ Parti’nin ABB Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım olarak belirlendi.

"Ankara son 5 yılda tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Ankara’nın hak ettiği yerde olmadığını söyleyerek, "Ankara; adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır. Bir asırdır ülkemize başkentlik yapan Ankara, mevcut potansiyelini bir türlü harekete geçirememiştir. Ankara’ya memat gelmemiş fakat hayat Ankara’dan gitmiştir. Ankara son 5 yılda ayağa kalkacağına tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür. Ankara her fanteziyi proje zanneden zihniyet ile her projeyi fantezi olarak gören bir atalet arasına sıkışmıştır. Bu iki zihniyet Ankara’yı malulen emekli hale çevirmiştir" açıklamasında bulundu.

Cengiz Topel Yıldırım kimdir?

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına karşın tüm yaşamını Ankara'da sürdürdü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Yıldırım, başkent gündemine Ankaragücü ile çıktı. Ankaragücü yönetiminde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ekibi ile mücadelesiyle öne çıktı. Gökçek'e karşı yönetimi kazandı.

Uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başdanışmanlığını" da yapan Yıldırım, özellikle İç Anadolu bölgesinde çalışma yaptı. Aynı zamanda işadamı olan Yıldırım, her fırsatta genel siyasete değil, yerel siyasete ilgi duyduğunu dile getirmişti.