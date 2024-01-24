İslam Memiş'ten Mayıs kehanetleri! Ek vergiler gelecek, ekonomi yönetimi değişecek dolar 40 TL...

Yerel seçim sonrası ekonomi politikası değişebilir

- Yerel seçimler, her ne kadar genel seçimler kadar önemsenmiyor olsa da ben önemsiyorum. Çünkü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere önemli şehirlerin seçim sonuçları iç siyaseti hareketlendirebilir. Yerel seçimlerin sonuçlarına göre ekonomi politikasında da değişiklikler olabilir.