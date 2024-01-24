İslam Memiş'ten Mayıs kehanetleri! Ek vergiler gelecek, ekonomi yönetimi değişecek dolar 40 TL...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten Mayıs ayı için çok dikkat çeken uyarılar geldi. Erken seçim sonuçlarının çok şeylere gebe olduğunu belirten İslam Memiş, Mayıs ayında ekonomi yönetiminde değişiklik beklediğini, yeni ek vergilerin gelebileceğini ve doların 40 lira bandına çıkabileceğini söyledi. İşte İslam Memiş'in Mayıs ayı için vatandaşa yönelik tavsiyeleri...
Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine giderken ekonomi de gözünü 31 Mart akşamına çevirmiş durumda. Atın ve para piyasaları uzmanı İslam memiş, "Yurt içi piyasalar için durumun daha karışık hale gelmesini bekliyorum. Özellikle mayıs ayına dikkat!" deyip beklentilerini sıraladı. İşte İslam Memiş'in TV 100'deki yazısından çarpıcı bölümler...
Yerel seçim sonrası ekonomi politikası değişebilir
- Yerel seçimler, her ne kadar genel seçimler kadar önemsenmiyor olsa da ben önemsiyorum. Çünkü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere önemli şehirlerin seçim sonuçları iç siyaseti hareketlendirebilir. Yerel seçimlerin sonuçlarına göre ekonomi politikasında da değişiklikler olabilir.
Ek vergiler ve yeni vergi düzenlemeleri
- Yerel seçimlerden sonra ek vergilere ve yeni vergi düzenlemelerine hazır olmak gerek. Bugünkü ekonomik koşullar, yabancı yatırımcının ve sermayenin gelmemesi bunu işaret ediyor.
Dolar yıl içinde 40-45 liraya çıkacak
- Ocak ayında 30 liraya yerleşen dolar/TL kurunda yükselişin yıl boyunca devam edebileceğini sık sık belirttiğimi anımsatmak isterim. Yıl içinde 40-45 lira bandını yine bekliyorum. Doların yükselişi enflasyonun gerilemesini engeller ve verilen zamlı ücretlerin erimesine neden olabilir.