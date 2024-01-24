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Hatay'da hafif ticari araç alev alev yandı

Hatay'da hafif ticari araç alev alev yandı

Hatay'da seyir halindeki hafif ticari aracın alev aldığı anlar kameraya yansıdı.

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Yangın, Belen ilçesi İssume Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Fiat Fiorino marka hafif ticari araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında araçta maddi hasar oluştu. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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