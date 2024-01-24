BIST 8.115
DOLAR 30,18
EURO 32,94
ALTIN 1.974,34
HABER /  GÜNCEL

Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı

Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı

Adıyaman’da piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete üyeleri, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, B.T., A.B., C.C., Y.U. ve F.S. isimli şahısların piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaşan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından şahısların bulunduğu kafeye operasyon düzenlendi. Operasyonda kafenin deposunda sahte 99 adet 100’lük banknot ve 49 adet 200’lük banknot ele geçirildi. Dışarıdan Adıyaman’a getirilerek piyasaya sürülmek istenen toplam 19 bin 700 TL sahte para muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan çete üyeleri, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener, İYİ Parti'nin Ankara adayını açıkladı: Cengiz Topel Yıldırım kimdir?
Meral Akşener, İYİ Parti'nin Ankara adayını açıkladı: Cengiz Topel Yıldırım kimdir?
Türkiye'nin İsveç onayı dünya basınında! '20 aylık gecikme' denildi Rusya ne dedi?
Türkiye'nin İsveç onayı dünya basınında! '20 aylık gecikme' denildi Rusya ne dedi?
Hatay'da hafif ticari araç alev alev yandı
Hatay'da hafif ticari araç alev alev yandı
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 31'inci yılında anıldı
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 31'inci yılında anıldı
Bakan Özhaseki'den, 2020'deki Elazığ depremine ilişkin paylaşım
Bakan Özhaseki'den, 2020'deki Elazığ depremine ilişkin paylaşım
Cem Karaca ve Barış Manço'ya AKM'de saygı konseri
Cem Karaca ve Barış Manço'ya AKM'de saygı konseri
Uzmanından "tiroit kanseri yaygınlaşıyor" uyarısı
Uzmanından "tiroit kanseri yaygınlaşıyor" uyarısı
Devlet Bahçeli hutbeli eksik okuyan imama esti gürledi! Baskı altındaymış hangi baskı
Devlet Bahçeli hutbeli eksik okuyan imama esti gürledi! Baskı altındaymış hangi baskı
Mustafa Destici'den İsveç kararı yorumu!
Mustafa Destici'den İsveç kararı yorumu!
Arçelik 4. kez "Global 100" listesine girdi!
Arçelik 4. kez "Global 100" listesine girdi!
Koyunları ölen adam kendini yakmaya çalıştı!
Koyunları ölen adam kendini yakmaya çalıştı!
Trafik denetiminde 820 araca ceza yağdı
Trafik denetiminde 820 araca ceza yağdı