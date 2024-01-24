Kurum'dan İstanbul'da kiraları düşürecek dev proje! Satılığa çıkarılmayacak

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, yarın İstanbul seçmeninin karşısına çıkarak vaatlerini sıralayacak. Bunlardan dikkat çekeni ise fahiş konut kiralarını aşağı çekmeyi amaçlayan kiralık konut projesi. Dar gelirli ailelere nefes aldırmayı planlayan projede hibe desteği de var.

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AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yarın büyük bir törenle vaatlerini açıklayacak. “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” başlığını taşıyan lansmanda Kurum, İstanbul’un sorunlarını çözüme kavuşturacak projelerini sıralayacak.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre, Kurum'un lansmanında; konut, kentsel dönüşüm ve trafikteki problemlere yönelik çözümler dikkat çekiyor.

Özellikle son dönemde fahiş seviyelere ulaşan satılık ve kiralık konut fiyatlarını makul düzeye çekmeyi amaçlayan "650 bin konut projesi" Kurum'un vaatleri arasında öne çıkıyor.

Pojeye göre İstanbul’da beş yılda yatay mimari baz alınarak 650 bin konut inşa edilecek. Bunların 250 bini özel sektör eliyle tamamlanacak. Konutlardan 300 bin adedi ise İBB iştiraki olan KİPTAŞ eliyle yapılacak.

Kiralık problemini çözmek için de 39 ilçede seçim sonrasındaki 18 ayda 100 bin sosyal konut yapılacak. Bu konutlar satışa çıkarılmayarak kiraya verilecek.

Satış ve kiralama işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına bütün ilçelere kentsel dönüşüm ofisleri kurulacak.

700 bin lira hibe desteği sağlanacak

Projeye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl 60 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim edecek. Hak sahiplerine ayrıca 700 bin lira hibe desteği sağlanacak, 100 bin lira taşınma ve kira yardımı verilecek. Konutların aidatları 6 bin liradan başlayacak.

İşte Murat Kurum'un İstanbul'da hayata geçirmeyi planladığı diğer projeler:

Sanayi siteleri dirençli hâle getirilecek.

Atatürk Havalimanı’nın arazisine dev bir afet yönetim merkezi kurulacak.

Afet riski taşıyan dereler ıslah edilecek.

350 kilometre uzunluğa sahip derelerin tamamı elden geçirilecek.

İspark’ta yüzde 20 indirim yapılacak

Raylı sistem uzunluğu beş yılda iki katına çıkarılacak.

Kara yolu ulaşımı dev tünellerle rahatlatılacak.

Çayırbaşı-Ayazağa, Levazım-Dolmabahçe, Kâğıthane-Bayrampaşa Hal arasına tünel kurulacak, mevcut inşaatlar tamamlanacak.

Taksilere, merkezî sistem getirilecek.

Yenikapı’dan İstinye, Çubuklu ve Çengelköy’e arabalı vapur seferleri başlatılacak.

İspark’ta yüzde 20 indirim yapılacak.

Üniversite öğrencisine yıllık 10 bin lira burs verilecek

Okullara ücretsiz beslenme desteği verilecek. Başvuran her üniversite öğrencisine yıllık 10 bin lira burs verilecek.

Gençler için 100 bin ofis alanı tahsis edilecek. Geçinmekte zorlanan emeklilere aylık 2 bin 500 lira sosyal destek verilecek.

Muhtarlıklar ve taksi durakları yeniden yapılacak. Bütün mahallelere, mahalle bahçeleri kurulacak.

25 yaş altı gençlere yılda üç defa ücretsiz konser ve tiyatro biletini ihtiva eden kültür kartı verilecek.

Üç büyük şehir kütüphanesi kurulacak.

Her ilçeye, trafiğe kapalı lezzet sokakları kurulacak.

Evlenecek gençlere 50 bin lira tutarında beyaz eşya yardımı yapılacak.

Belediye tesislerinde kahve bedava olacak.