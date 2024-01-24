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Karaman’da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Karaman’da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları yönünde duyum aldı. Vakit kaybetmeden şahısların bulunduğu bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan H.K., FT., K.D., M.A.U ve M.G. isimli şahısları kazıda kullandıkları 1 adet dedektör, 2 adet alan tarama çubuğu, 2 adet beton kırıcı alet ve çeşitli kazı malzemeleriyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Ele geçirilen kazı malzemelerine el konulurken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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