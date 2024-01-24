Duvarı delip, 1 milyon liralık telefonu çalan 2 hırsız yakalandı!

Osmaniye'de duvarı delip bir elektronik mağazasına giren ve değeri 1 milyon TL'yi bulan 40 cep telefonu ile çeşitli teknolojik eşyayı çalan 2 hırsız yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Atatürk Caddesi üzerinde bulunan elektronik mağazasına duvarı delerek giren ve piyasa değeri 1 milyon TL olan 40 cep telefonu, elektronik cihaz ve telefon aksesuarı çalan hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Ekiplerin; 117 güvenlik kamerası ve 350 saatlik görüntü incelemesi neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin İlkay Ş. ve Muharrem Ö. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şahısların saklandıkları eve yapılan operasyonda şüpheliler çaldıkları cihazlar ile birlikte yakalandılar.

Evde yapılan aramada 34 akıllı cep telefonu, 4 dijital kol saati, 24 müzik çalar, 2 tablet, 19 powerbank, 44 şarj aleti, 10 bin 500 TL değerinde güvenlik kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

İlkay Ş. ve Muharrem Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.