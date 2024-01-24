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Narkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Karaman’da narkotik köpeğiyle arama yapılan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, M.S. ve T.G. isimli şahısların Konya’dan Karaman’a uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri ile Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların içinde bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu. Araç içerisinde narkotik köpeği 'Elmas' ile arama yapan ekipler, 121 gram esrar ve 56 adet sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli haklarında adli işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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