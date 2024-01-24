BIST 8.094
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.975,57
HABER /  MEDYA

Fox TV'nin adı bir kez daha değişiyor! RTÜK onayladı! Fox TV'nin yeni adı: Now TV

Fox TV'nin adı bir kez daha değişiyor! RTÜK onayladı! Fox TV'nin yeni adı: Now TV

TGRT iken satılıp adı Fox TV'ye dönüşen kanalın ismi bir kez daha değişiyor. Fox TV'nin isim değişikliği başvurusu RTÜK tarafından onaylandı. Fox TV, bundan sonra Now TV olarak yayın hayatına devam edecek.

Abone ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, FOX TV’nin logo değişikliğine gittiğini, kanalın yeni adının bundan böyle Now TV olacağını duyurdu. Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, “Fox TV logo değişikliğine gitti, artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.”

FOX TV, haftlar öncesinden yenil yıl için profram çekimlerine başlamış ve kanalın ekran yüzleri ile dizi yıldızları yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde bir araya gelmişti. Bu çekimlerin sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekim olduğu ortay çıkmıştı.

İkinci kez isim değiştiriyor....

Fox TV daha önce TGRT olarak yayın hayatına değiştirirken ABD'ye satılmasının ardından Fox TV adını almıştı.  İsim değişikliğinin sebebi İngiliz medya devi Disney grubunun FOX TV'yi satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması… Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek. 

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdiler
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdiler
Üst geçidi kullanmayınca canından oldu
Üst geçidi kullanmayınca canından oldu
Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı
Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı
Manchester United'da Martial, 10 hafta sahalardan uzak kalacak
Manchester United'da Martial, 10 hafta sahalardan uzak kalacak
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Beştepe'de! Erdoğan'la baş başa görüşme! İşte ilk görüntüler...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Beştepe'de! Erdoğan'la baş başa görüşme! İşte ilk görüntüler...
Eyüpsultan Sömestir Festivali’nde buz pateni keyfi sürüyor
Eyüpsultan Sömestir Festivali’nde buz pateni keyfi sürüyor
Karaman’da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Karaman’da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisi için ek zam talebi
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisi için ek zam talebi
Duvarı delip, 1 milyon liralık telefonu çalan 2 hırsız yakalandı!
Duvarı delip, 1 milyon liralık telefonu çalan 2 hırsız yakalandı!
Kurum'dan İstanbul'da kiraları düşürecek dev proje! Satılığa çıkarılmayacak
Kurum'dan İstanbul'da kiraları düşürecek dev proje! Satılığa çıkarılmayacak
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 5 misli hasılat yaptık!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 5 misli hasılat yaptık!
Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da altın madalya kazandı!
Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da altın madalya kazandı!