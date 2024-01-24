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Yangın felaketi! 39 kişi hayatını kaybetti

Yangın felaketi! 39 kişi hayatını kaybetti

ÇİN'in Jiangxi eyaletinde bir binada çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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Çin’in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu kentinde bir binadaki dükkanın bodrum katında yerel saatle 15.24'te yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığı yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında 39 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangına 120 personelin müdahale ettiği öğrenildi. Yetkililer, binada mahsur kalanlar olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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