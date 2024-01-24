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Van’da kar yağışı etkisini artırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Van’da kar yağışı etkisini artırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Van’da sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, öğle saatlerinde etkisini artırarak devam etti.

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Hava sıcaklığının 5 ile 6 derece düştüğü Van’da sabah saatlerinde belli aralıklarla etkili olan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı hayatı da olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde Ankara ve İstanbul’a planlan uçak seferleri iptal olurken, öğleden sonra bazı seferler ise gecikmeli bir şekilde gerçekleşti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, akşam saatlerine kadar Van’ın kuzey ve güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, yükseklerde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamaların olacağı belirtildi. Meteoroloji, özellikle buzlanma, don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusundaki uyarılarını yineledi. Kar yağışıyla birlikte mutluluklarını dile getiren vatandaşlar ise etkili olan yağışlarla birlikle son yıllarda suları çekilen Van Gölü’nün yeniden eski seviyesine ulaşması konusunda temennide bulundu.

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