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Ordu’da 100 bin TL’lik fındık çalan şüpheli yakalandı

Ordu’da 100 bin TL’lik fındık çalan şüpheli yakalandı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde bir evden piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 1 ton fındık çalan şüpheli yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, evden 1 ton fındığın çalındığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin E.K. (33) olduğu, fındığı ise Altınordu ve Ulubey ilçelerinde faaliyet gösteren fındık manavlarına sattığı tespit edildi.

Olayla ilgili yakalanan ve gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Altınordu ve Ulubey ilçesindeki 2 fındık manavına ise ‘Suç Eşyasını Satın Almak veya Kabul Etmek’ suçundan adli işlem yapıldı.

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