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Sosyal medyada hızla yayıldı korkutan X hastalığı paniği Bakan Koca'dan açıklama

Sosyal medyada hızla yayıldı korkutan X hastalığı paniği Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor." ifadesini kullandı.

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Sosyal medyada X hastalığı ile ilgili başlıklar ve gönderiler dolaşmaya başlamasının ardından bazı insanlar, X'in yayılmakta olan yeni bir hastalık olduğuna inandı.

X hastalığının bir salgına veya birden fazla kıtaya yayılması halinde pandemiye neden olabilecek, şu anda bilinmeyen bulaşıcı hastalıklara atıfta bulunmak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından varsayımsal olarak açıklandığı ortaya çıktı.

"Gerçek hayatta karşılığı yok"

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "X hastalığı" olarak isimlendirilen olası salgın hastalığa ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Farzımuhal hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun." değerlendirmesine yer verdi.

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