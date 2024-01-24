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İran Cumhurbaşkanı Reisi, MB Başkanı Hafize Erkan'ın elini sıkmadı elini kaldırarak selamladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ankara'ya geldi. Reisi, Beştepe'deki resmi karşılama töreninde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın elini sıkmadı.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi. Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Reisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda, Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'nin yer aldığı bir heyet törenle karşıladı. 

Karşılamada İran Cumhurbaşkanı Reisi, Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın elini sıkmadı.

Geçen hafta, bir TCMB çalışanının Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e başvurduğu şikayet dilekçesi ortaya çıkmıştı.  Ayrıca Erol Erkan’ın TCMB'de gayri resmi yönetici gibi davrandığı iddia edildi. Erkan ise iddiaları yalanladı.

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