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Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

Erzurum’da kasten adam öldürme suçundan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ve Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kasten adam öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A. ve kasten adam öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.S.A. isimli 2 şahıs yakalanarak adli makamlara sevki sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.

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