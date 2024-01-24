Müge Anlı'nın aradığı kayıp kurye Ali Diken öldürülmüş! Katil zanlısı cesedin yerini gösterdi
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ANTALYA'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı programında gözaltına alınan şüphelinin gösterdiği arazide yapılan aramada cesede ulaşıldı. Ekiplerin bölgede ikinci bir cesedi aradığı öğrenildi.
Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu.
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Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
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Günlerdir aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
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Televizyon programına katılan Z.B., şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel Boyacı'dan itiraf geldi.
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