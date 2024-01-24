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Müge Anlı'nın aradığı kayıp kurye Ali Diken öldürülmüş! Katil zanlısı cesedin yerini gösterdi

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Müge Anlı'nın aradığı kayıp kurye Ali Diken öldürülmüş! Katil zanlısı cesedin yerini gösterdi

ANTALYA'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı programında gözaltına alınan şüphelinin gösterdiği arazide yapılan aramada cesede ulaşıldı. Ekiplerin bölgede ikinci bir cesedi aradığı öğrenildi.

Müge Anlı'nın aradığı kayıp kurye Ali Diken öldürülmüş! Katil zanlısı cesedin yerini gösterdi

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu.

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Müge Anlı'nın aradığı kayıp kurye Ali Diken öldürülmüş! Katil zanlısı cesedin yerini gösterdi

Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı'nın aradığı kayıp kurye Ali Diken öldürülmüş! Katil zanlısı cesedin yerini gösterdi

Günlerdir aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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Müge Anlı'nın aradığı kayıp kurye Ali Diken öldürülmüş! Katil zanlısı cesedin yerini gösterdi

Televizyon programına katılan Z.B., şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel Boyacı'dan itiraf geldi. 

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