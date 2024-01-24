Aort damarı yırtılan hastalara başarılı müdahale geliştirildi

Aort damarı yırtılan iki hasta, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD Başkanı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla hayata tutundu.

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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen başarılı operasyonlar sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, "İki hastamıza da tanı konulduktan kısa bir hazırlıktan sonra ameliyata aldık. Ameliyatta yapılması gereken aort yırtığının suni bir damarla değiştirilmesi, ancak aort damarı çok narin yapıda olduğu için bunlara dikiş koymak oldukça çok zor. Dikiş konulan yerlerde yeni yırtıklar oluşabiliyor. Bu nedenle bu tür ameliyatlar özellik isteyen, tecrübe isteyen ve uzun süren ameliyatlar. Geç kalındığı zaman hasta hayatını kaybedebilir. Şu anda iki hastamız da serviste gezip dolaşabiliyor. Hastalarımızı gerekli kontroller yapıldıktan sonra taburcu edeceğiz" dedi.



“Aort yırtılması ameliyatları oldukça riskli ve deneyim gerektiren ameliyatlar.”



Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, yüksek tansiyona bağlı aort damarı yırtılan hastaların birçoğunun hayati risk taşıdığını ve özellikle ileri yaştaki insanların yılda bir kez aort damarında genişleme olup olmadığını kontrol ettirmeleri gerektiğini de kaydetti.



Aort damarı yırtılmasının nadir görülen ancak son derece ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Katrancıoğlu, “Hastalar, tanı konulduğunda acil olarak ameliyata alınması gerekiyor çünkü ameliyat edilmediği takdirde bu hastaların çoğu 24 saat içinde hayatını kaybediliyor. Aort yırtılması ameliyatları oldukça riskli ve deneyim gerektiren ameliyatlar bundan dolayı nadir görülen ancak son derece ölümcül bir hastalık. Hastalarımızı şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.