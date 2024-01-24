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Uzay Kanunu için hazırlıklar başladı

Uzay Kanunu için hazırlıklar başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarını daha güçlü şekilde yapmasını sağlayacak 'Uzay Kanunu' için hazırlıkların başladığını söyledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,  "Meclis'e Uzay Kanunu götürmek istiyoruz, taslağımız var. Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarını güçlü şekilde yapmasını sağlayacak bir taslak hazırlamıştık, onu hızlandıracağız." dedi.

Taslağın, çoğunlukla Türkiye Uzay Ajansı'nın uzun vadeli projeler başlatmasına imkan tanıyacak düzenlemeleri kapsayacağını belirten Kacır, peşinden Ankara'da Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuracaklarını kaydetti.

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