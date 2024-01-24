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Başakşehir - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Başakşehir - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 20. haftasında sahasında Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Ömer Ali, Berkay, Deniz, Figueiredo, Piatek

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