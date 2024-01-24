BIST 8.091
DOLAR 30,17
EURO 32,94
ALTIN 1.960,60
HABER /  GÜNCEL

MTV ödemelerinde son hafta

MTV ödemelerinde son hafta

Motorlu taşıtlar vergisinin 2024 yılı birinci taksitinin 31 Ocak gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

Abone ol

2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri, ocak ayı sonuna kadar yapılabilecek.

İki eşit taksitle bölünüyor

Motorlu taşıtlar vergisi, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor.

Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödemesinin, 31 Ocak gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Ödemeler; İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

İlk taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.

Ödemesini bu tarihe kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzay Kanunu için hazırlıklar başladı
Uzay Kanunu için hazırlıklar başladı
Cumhur İttifakı, Ankara'nın 16 ilçesinde değişiklik yapmadı
Cumhur İttifakı, Ankara'nın 16 ilçesinde değişiklik yapmadı
Aort damarı yırtılan hastalara başarılı müdahale geliştirildi
Aort damarı yırtılan hastalara başarılı müdahale geliştirildi
Alman Dışişleri Bakanını taşıyan uçağa izin vermediler!
Alman Dışişleri Bakanını taşıyan uçağa izin vermediler!
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
HAK-İŞ'ten kamu işçisi için ek zam talebi
HAK-İŞ'ten kamu işçisi için ek zam talebi
20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na 800 sporcu katılacak
20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na 800 sporcu katılacak
İran Cumhurbaşkanı Reisi, MB Başkanı Hafize Erkan'ın elini sıkmadı elini kaldırarak selamladı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, MB Başkanı Hafize Erkan'ın elini sıkmadı elini kaldırarak selamladı
Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı
Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı
Eskimiş davul derisinden 20 milyon liraya uzanan 'İncil' dolandırıcılığı
Eskimiş davul derisinden 20 milyon liraya uzanan 'İncil' dolandırıcılığı
Altının kilogram fiyatı kapanışta düştü!
Altının kilogram fiyatı kapanışta düştü!
Adıyaman'da sahte para operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Adıyaman'da sahte para operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!