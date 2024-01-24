Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı İran'ın desteği önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında terörle mücadele vurgusu yaparak, "Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. PKK/YPG/PYD'ye karşı mücadele güçlenmeli. Terörle mücadelemizde komşumuz İran'ın desteğinin önemini bir kez daha vurguladık" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların bölgemizin istikrarı bakımından da önem taşıdığına inanıyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde de Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere uluslararası gelişmeleri ele aldık. İran'la yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefimiz bağlamında koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik.

"Teröre karşı mücadele güçlenmeli"

PKK/YPG/PYD'ye karşı mücadele güçlenmeli. Terörle mücadelemizde komşumuz İran'ın desteğinin önemini bir kez daha vurguladık. 10 yeni anlaşmaya imza attık. Filistin meselesi hem Türkiye hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız BM'de düzenlenen oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler. Türkiye olarak 26 bin tonu un toplam 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini gönderdik.

Reisi: İlişkilerimizi geliştirmede ivme kazanıyoruz

"Bu toplantıda ortak fikir birliklerimiz oldu" diyen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

Uzun seneler içinde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuşuzdur bundan sonra daha üst seviyelere getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmede ivme kazanıyoruz. İlk adımda ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. Enerji alanında biz işimizi geliştirmek adına doğalgaz ve petrol olmak üzere Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirme karar aldık. Ulaşım yolları hususunda bu alanda da daha fazla adım atmayı amaçladık. İki ülke arasında geçmişe dayalı ilişkileri göz önünde bulundurarak, kültürel işbirliği alanında da önemli adımlar atabiliriz.

"İslam dünyasının birinci meselesi Filistin meselesidir"

Biz terörle mücadelede önemli adımlar attık. İran İslam Cumhuriyeti, terörle mücadelede herhangi bir tereddütte bulunmamıştır. Serdar Süleymani kendisi terörle mücadelede bir kahramandı. Biz çok şehit verdik. ABD seçim kampanyalarında 'IŞİD'i biz kurduk ve destekliyoruz' dediler. Terör örgütleri, Batılı ülkelerin desteğiyle faaliyet göstermektedir. Terörizmle mücadelede en önemli yöntem bölge ülkelerin işbirliğidir. Türkiye'nin güvenliği, bizim güvenliğimizdir. İslam dünyasının birinci meselesi Filistin meselesidir. Şu anda adaletli olmayan bir dünya düzeni var. Biz Sayın Erdoğan ile görüşmemizde iki taraf olarak Filistin davasını desteklemek hususunda mutabıkız. Bu zulümlerin bitirilmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan'a sıcak ev sahipliğinden dolayı ve yapıcı görüşmelerimizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye ile İran arasında 10 kritik anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Anlaşmalar arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:

"- Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile İran Şebeke Yönetim Şirketi (IGMC) Arasında İşletme Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Serbest Ticaret, Endüstriyel ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel Ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında 2025 Karşılıklı Kültür Yılına İlişkin İşbirliği Niyet Bildirgesi

- Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Amin Polis Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Uçuş Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı."