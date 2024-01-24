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ABD'den Orta Doğu kararı! Tüm güçleri geri çekmeye hazırlanıyor

ABD'den Orta Doğu kararı! Tüm güçleri geri çekmeye hazırlanıyor

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından dört kaynak, Beyaz Saray'ın ABD ordusunun Suriye'deki tüm güçlerini geri çekmeyi planladığını bildirdi.

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Amerikan merkezli Foreign Policy dergisi, ABD ordusunun Suriye'deki tüm güçlerini geri çekmeyi planladığını yazdı.

Abd, Suriye'den tamamen çekilmeyi planlıyor

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlığından dört kaynağa dayandırılarn söz konusu yazıda henüz kesin bir karar verilmemiş olsa da, ABD, askerlerinin Suriye'den tamamen çekmeyi planladığı bildirildi.

Beyaz Saray'ın artık gereksiz olarak algıladığı bir misyonu sürdürmeye yatırım yapmayı planlamadığını belirtildi.

Geri çekilmenin ne zaman ve nasıl gerçekleştirilebileceği aktif olarak görüşülüyor.

Ortak hükümet kurulması hedefleniyor

ABD hükümeti içerisinde bazıları, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye rejimi arasında bir ortaklığın kurulmasını ve böylece ABD’nin ülkeden çekilmesinin yolunun açılmasını istediği öne sürüldü.

ABD
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