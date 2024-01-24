Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İran'la yeni sınır kapıları hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran İş Forumu’nda "İran'la yeni sınır kapıları açılması da gündemimizdedir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ankara'daki diplomatik temasları kapsamında Reisi ile beraber, Türkiye-İran İş Forumu'nda katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye olarak İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Terör eylemleri sadece İran'ı değil, bölgenin huzur ve barışını hedef alıyor. Kaos tüccarları emellerine ulaşamayacaktır.

Türkiye ve İran refah kalkınma ve istikrar için aralarındaki iş birliğini mutlaka geliştirmelidir.

30 milyar dolarlık hedef

Geçmişte İran'la ortaya koyduğumuz 30 milyar dolarlık hedefe ulaşma kararlılığımızı devam ettiriyoruz. İkili ticaretimiz son yıllarda gerilemelere sahne olmaktadır. Bunun temel nedeni İran'a yaptırımlar ve salgın olmuştur. Esasen Türkiye olarak buradaki ilkeli tutumumuzu koruyoruz. Tek taraflı yaptırımları tasvip etmediğimiz bu tür baskı araçlarına başvurulmasının amaca hizmet etmediğini her zaman dile getirdik. Komşumuz İran'la yaptırımlar nedeniyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağımız.

En temel ihtiyaçlardan birisi tercihli ticaret anlaşmasının kapsam dışı bırakılan 67 ürünümüzün dahil tam olarak uygulanması ve bilahare içeriğinin daha da genişletilmesidir. Karma Ekonomik Komisyonu'nun müteakip toplantısında tüm konuların kapsamlı olarak ele alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

Yeni sınır kapısı sinyali

İki komşu ülke olarak İran'la ticaretimizin gelişmesi için sınır bölgelerindeki faaliyetlere ve buralardaki altyapıya özel önem atfediyoruz. Gürbulak kapasında modernizasyon çalışmaları tamamlanınca Gürbulak yüksek kapasiteyle hizmet verecektir. İran'la yeni sınır kapıları açılması da gündemimizdedir.