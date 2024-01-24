İsmail Kartal: Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "71 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz. Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'de bir rekordur"

"Bu galibiyet çok çok önemli. Başakşehir son haftalarda yükselişte ve iyi bir takımdı. Biz de kendi güçlü oyunumuzu ortaya koyduğumuz zaman herkesi yenebileceğimizi gösterdik. 11'e 11'ken 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonu vardı. 71 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz. Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde. Bunun 30'u ilk yarı 11'e 11'ken. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha baskılı oynadık. Çok fazla kapandılar. Kapanan savunmayı açmakta zorlandık. Maçı başından sonuna domine ettik. Kendi futbolumuzu ortaya koyduk. 1-0 kazandık ama daha farklı kazanabilirdik. Maç boyunca pozisyon vermedik . Böylesi maçlar stresli ve gergin olur. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Tedbiren kadroya almadım"

"Leonardo Bonucci'nin çok önemli bir şeyi yok. Tedbiren kadroya almadım."