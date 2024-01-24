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Antalyaspor, Sivasspor'u mağlup etti

Antalyaspor, Sivasspor'u mağlup etti

Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 yenerek Sergen Yalçın yönetiminde namağlup ünvanını korudu.

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Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Sivasspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip geri düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Sivasspor, 13'te Fode Koita'nın golüyle öne geçerken Antalyaspor, 28'de Adam Buksa'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Dario Saric, 45+3'te Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Antalyaspor, Sergen Yalçın ile yükseliyor

Antalyaspor'un başında 6. maçına çıkan Sergen Yalçın, namağlup ünvanını koruyarak 3. galibiyetini elde etti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 33 yapan ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükselen Antalyaspor, bir sonraki lig maçında Kayserispor deplasmanına gidecek.

4 maçtır kazanamayan ve 26 puanda kalan Sivasspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

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