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Turgut Altınok 'muhatabım değil' dediği Adnan Beker'in gönlünü alacak mı?

İYİ Parti'de yaşanan sıkıntılı süreçte istifa eden Adnan Beker, 28 Mayıs'ta oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğini söylemişti. Adnan Beker'in Ankara'da hangi aday için sokağa ineceği merak konusu. Hadi Özışık youtube kanalındaki yayında bu konuyu değerlendirdi.

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Türkiye bir kez daha tarihi bir seçime doğru gidiyor. Gerek Ak Parti'de gerek CHP'de ve diğer partilerde adaylar bir belli olurken İstanbul'da Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu, Ankara'da Turgut Altınok mu yoksa Mansur Yavaş mı seçimi kazanacak?

Adnan Beker'i hafife almamak gerek

Öte yandan bağımsız milletvekili olan Adnan Beker'i hafife almamak gerek. Adnan Beker Ankara'da çok güçlü bir isim kendi başına siyaset yapan seçmenine dokunmayı bilen onlarla iç içe bir siyasetçi. Ak Parti'ye bile geçeceği konuşulmuştu. Peki Adnan Beker bu seçimde gücünü hangi yönden yana kullanacak? Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık masaya yatırdı.

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