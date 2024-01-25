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HABER /  POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi İstanbul ve Ankara'da aday gösterecek mi?

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti Genel Merkezi'nde, Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile önemli bir toplantı yapılmıştı. Peki AK Parti ile Yeniden Refah Partisi ittifak yapacak mı?. Yeniden Refah Partisi temsilcileri "AK Parti ile bir ittifak olacaksa bunu örgütümüze anlatabilmeliyiz. Eşit bir ittifak olmalı" görüşündeydi. Nazlı Özışık, Hadi Özışık'a sorduğu sorularla bu meselenin cevabını aradı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altunöz, AK Parti'nin kendilerine İstanbul, Ankara ve İzmir’de meclis üyelikleri teklif ettiklerini açıkladı.

ORTAK BİR KARAR ALINIR MI?

Altunöz, "İttifakla alakalı hevesimiz yok. İttifakın bize getirdiği bir şey yok" dedi. Peki Yeniden Refah Parti'nde son durum nedir? Tarihi karar aşamasına gelindi. Hepsini ve daha fazlasını Nazlı Özışık sordu Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

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