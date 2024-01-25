 Esenyurt'ta dehşet! Eski eşini bıçaklayıp intihar etti

İSTANBUL Esenyurt’ta eski karısını sokak ortasında defalarca bıçaklayan Ömer Avşar, olay sonrası evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Yaralanan kadının hastanede tedavisi devam ederken Ömer Avşar'ın cenazesi Adli Tıp Morguna sevk edildi.

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Esenyurt’ta eski karısını sokak ortasında defalarca bıçaklayan Ömer Avşar, olay sonrası evinde kendini asarak intihar etti. Olay, gece saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi 926. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 çocuk sahibi 40 yaşlarındaki Ömer Avşar, eski eşi M.A.‘yı yaşadığı binanın kapısının önünde defalarca bıçakladı.

Evine gidip kendini bodrumda astı

Olay sonrası sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra Ömer Avşar, 904. Sokak'taki bodrum katta bulunan evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadının tedavisi sürüyor

Eve giren olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde çalışma yaptı. Yapılan incelemenin sonunda Ömer Avşar'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna götürüldü. Bıçaklanarak yaralanan M.A.’nın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.