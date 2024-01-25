AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'ın Urfa adayı oldu! Kasım Gülpınar AK Parti'ye mi dönüyor?

AK Parti'nin Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'ü tekrar aday göstermesi üzerine AK Parti MKYK üyeliğinden istifa eden Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'ne geçerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Gülpınar, adaylık sonrası ilk açıklamasını yaptı. Gülpınar, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlığı, hem AK Parti’deki yöneticiliği bırakma kararını “Şanlıurfalılar ayağa kalktığı” için aldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, AK Parti MKYK üyesi, Şanlıurfa eski Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın, partisinden istifa edip Yeniden Refah Partisi (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olması dengeleri değiştirdi. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Gülpınar, neden istifa ettiğini, AK Parti'nin bastırması sonrası tekrar partisine döneceği iddialarını ve istifa sürecinde yaşananları şöyle özetledi.

Benim anketim halktır

- Ne benim, ne de Zeynel Bey’in birbirimizle bir problemimiz son dakikaya kadar olmamıştı. Bana, ‘Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili ankette yüksek çıktığım için gaza geldiğimi’ söyleyebilirler. Benim anketim halktır ben resmi şeylere tabii ki itibar ederim ama resmi anketlerle çok da ilgilenmem.

- Bu halk dedi ki: Bu memlekette bir problem, bir yara var. Sağcısı, solcusu feryat ediyor. Benim belediye başkanlığı için dosyam, başvurum yok. Genel başkan danışmanıyım, keyfim yerinde. Ben 15 günde bir MKYK toplantısına giriyorum. Benim Şanlıurfa’ya gitmek gibi kesinlikle ne talebimde, derdimde yok.

AK Parti'ye soru: Niye kulak vermiyorsunuz

- Zaten öyle bir şey olsa, ben cumhurbaşkanımıza gidip ‘Efendim ben Şanlıurfa’ya gitmek istiyorum’ derdim. Ama şimdi halk kalkıp da ‘Biz değişim istiyoruz değişim’ diyor ve adres olarak Kasım Gülpınar’ı gösteriyorsa ben de AK Parti Genel Merkezi’ne şunu sorarım: Halkın sesine neden kulak vermiyorsunuz?

Sokaktaki çocuk bile biliyor

- Beyazgül kaybeder, kazanmaz hiç böyle iddiam yok. Herkes kazanabilir. Fakat şu var: Sen bugün sokaktaki çocuğa da ‘Şanlıurfa’da en fazla oyu kim aday olursa alır?’ diye sorsan, herkes diyecek ki ‘Kasım Gülpınar ile alır.’ Şimdi hangi siyasi parti şunu diyebilir: Bana fazla oy lazım değil. Ben kendi adamımı koyacağım. Az oy alması benim için önemli değil.’

- Bu, bir kere halkın idaresini yok saymaktadır. Bunlar Cumhurbaşkanına ve partiye iyilik değildir. Çok oy alacak bir adamı bu süreçte nasıl göz ardı edersin? Çünkü bu Türkiye ortalamasına yansıyacak.

Kasım Gülpınar’ın adaylığını önceki gün YRP lideri Fatih Erbakan, duyurdu.

Ben bir daha Şanlıurfa’ya dönemem

- Halk ayağa kalmışken büyük bir fedakarlığı göze aldım. Bütün projemi yapmışım. Türkiye’de siyaseti bırakıp yurtdışına yerleşme gibi planım vardı. Şimdi bu halka sırtımı dönsem, ben bir daha Şanlıurfa’ya dönemem, giremem.

Başka bir yola girdim geri dönüşü yok

- (Israr edilmesi halinde yeniden AK P’ye dönüş olur mu?) Geri dönüş diye bir şey olmaz. Yani bu vakitten sonra nasıl döneyim? Ne olacak ki geri dönmek için? Toplantılar, her şey bittikten sonra ben de istifa ettim. Başka bir yola girmişim. Geri dönüşü yok. İstifadan önce genel başkanla değil ama partinin üst düzey yetkilileri bir araya gelip görüşmüş.

- O noktada beni çağırdılar. Benimle oturup toplantı yapıyorlar. Ben de dedim ki ‘Bu vakitten sonra olur mu yani?’ Formül üretmeye çalışıyorlar. Formülü yok bu işin. Şimdi ne diyeceğim ben size?

- Formülü üretecekseniz buyurun üretin. Ben makam peşinde değilim. Ben en istemediğim görevi istiyor konumundayım. Niçin? Halk için. Madem siyaset halka rağmen değil, halk için yapılır. Biz öyle gördük. Cumhurbaşkanımızın da fikri budur.