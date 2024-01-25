Bomba iddia! Meral Akşener Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile görüştü fikirleri değişti

İYİ Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden İbrahim Özkan, Meral Akşener'le ilgili yeni suçlamalarda bulundu. Akşener'in Togo Kuleleri'nde eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile yaptığı görüşmeden sonra parti yönetiminde muhalefet karşıtı bir anlayışın oturduğunu iddia etti.

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İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu'nda (GİK) seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla katılma kararının ardından çok sayıda istifa yaşanmıştı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen eski İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da, Meclis üyeleriyle birlikte İYİ Parti'den istifa etmişti. İbrahim Özkan'dan Meral Akşener'e yeni suçlamalar geldi.

Togo Kuleleri sonrası 180 derece değişti

İbrahim Özkan, Halk TV'de katıldığı programda İYİ Parti'nin CHP'nin iş birliği tekliflerini reddetmesinin nedeninin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'da bulunan Togo Kuleleri'nde eski AK Parti'li iki isimle yaptığı görüşme olduğunu ve bu görüşmeden sonra 180 derece dönüşüm yaşadığını iddia etti. İşte Özkan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Cemil Çiçek ve Abdulkadir Aksu ile görüştü

"Çok üzerinde durulmadı ama ben söylemek isterim. Sayın Meral Akşener'in, Togo Kuleleri'ndeki AK Partili Cemil Çiçek ve Abdulkadir Aksu ile yaptığı görüşmeleri inceleyin. Muhalefette bulunan bir siyasi partinin genel başkanının, orada iki tane AK Partili eski bakanla ne görüştüğünü merak ediyorum. Benim kafam buradaki görüşmeye takılmış durumda."

Afyon'dan 2 gün sonra şok etti

"Toplantıdan hemen sonra enteresan dönüşümler yaşandı. Mesela 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a dönün. Ben oradaydım ve yerel dinamiklerde iş birliği yapılacağı söylendi. 2 gün sonra sayın Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalara tamamen şoke oldum."

Bu dönüşümü seçmene de anlatamıyoruz

"Muhalefetle iş birliğine bütün kapıları kapatır bir hale döndü. Orada ne olduğunu çözemedik ve biz de tabii ki komplo teorisyeni olduk. Biz bu dönüşümü seçmene de anlatamıyoruz. Ne oldu diye soruyor insanlar. Çünkü bu yerel seçimler çok önemli."