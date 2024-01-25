Ali Koç - Abdulkadir Selvi kavgasında yeni perde! Suudilerle anlaşmaya Atatürk maddesi koyacak mısın?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçının son anda iptal edilmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi arasında başlayan kavga yeni bir boyut kazandı Koç Holding'in Sudi Arabistan'a 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışı yapmaya hazırlandığını belirten Selvi, Ali Koç'a "Suud’larla anlaşma yaparken “Atatürk” maddesini koyduracak mısın?" diye sordu.

Abone ol

29 Aralık'ta Riyad'da oynanması plananlan Süper Kupa finali, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmalarına izin verilmemesi üzerine ertelenmişti. Olay tartışma yaratırken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de Koç'u ve Fenerbahçe'yi eleştiren bir yazı yazmış, "Suudi Arabistan’da oynanacak olan maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözü mü bulundu?" demişti. Koç ise Selvi’ye “Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun” diye yanıt vermişti.

Ali Koç'a 500 milyon dolarlık soru

Bugünkü yazısında Ali Koç’un Koç kuruluşu Otokar’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğuna ve firmanın 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışı için Suudi Arabistan’la görüşmeler yaptığına dikkati çeken Selvi, “Ali Koç ben senin gibi ‘ulan’ demeyeceğim, sadece soru soracağım” diyerek şu soruları yöneltti:

1- Suudlularla anlaşma yaparken “Atatürk” maddesini koyduracak mısın?

2- Anlaşma imzalanırsa “Atatürk tişörtü” giyecek misin?

3- Anlaşmanın yapılacağı mekâna ”Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı açtıracak mısın?

Selvi, “Bakalım Türkiye için istediklerini kendi şirketinin menfaatleri söz konusu olunca talep edecek misin?” diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın