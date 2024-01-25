BIST 8.156
DOLAR 30,28
EURO 33,06
ALTIN 1.961,93
HABER /  SAĞLIK

Başarılı olma kaygısı diş sıkmayı tetikliyor

Başarılı olma kaygısı diş sıkmayı tetikliyor

Dt. Kardelen Beşkardeş, diş sıkma ve gıcırdatmanın çocuklarda sanılanın aksine oldukça sık görüldüğünü ve okulda başarılı olma konusunda duyulan endişenin de bu sorunu tetiklediğini söyledi.

Abone ol

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Kardelen Beşkardeş, stres ve kaygının diş sıkmanın en yaygın nedeni olduğunu söyledi.
Bebeklik döneminden itibaren çocuklarda da tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi Bruksizm (diş sıkma) görüldüğünü aktaran Dt. Kardelen Beşkardeş, bu durumun çocukların dişlerinde aşınma ve yeme bozukluğuna yol açtığını belirtti.
Dt. Kardelen Beşkardeş, okulda başarılı olma konusunda duyulan endişenin de diş sıkma ve gıcırdatmanın bir nedeni olduğunu ve solunum problemleri, uykusuzluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, reflü ve çapraşık dişlerin de bu sorunu tetiklediğini aktardı.
İlk muayene temizlik gibi kolay bir işlem olmalı
Ebeveynlerin farkında olmadan çocukların diş hekimi korkusu yaşamasına neden olduğunu da aktaran Dt. Kardelen Beşkardeş, bu korkunun tetiklenmemesi için ailelerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı;
1-Erken yaşta düzenli diş hekimi kontrollerine alıştırmak, diş hekimi korkusunu önler.
2-İlk ziyaretin sadece muayene veya temizlik gibi kolay işlem içermesi, eğlenceli ve güven verici bir deneyim sağlar.
3-Diş hekimi ziyaretleri öncesinde çocukları bilgilendirmek ve hazırlamak, bilinmezlik korkusunu azaltır. Bu noktada ebeveynlerin olumlu bir dil kullanmaları, korku verici kelimelerden kaçınmaları, sakin ve destekleyici bir tavır sergilemeleri önemli.
4-Ebeveynler kendi deneyimlerinden kaynaklı endişeleri çocuklara aktarmamalı.
5-Çocukların, doktor aletlerine benzer oyuncaklar ve peluş hayvanlar ile diş hekimi oyunları oynamaları, diş muayenesine dair bilgi edinmelerini sağlarken, korkularını da yatıştırır.
6-Muayene sonrasında hoşlarına gidecek etkinliklerin planlanması motive olmalarını sağlar.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Saymaz CHP'lilerle fena dalga geçti! 'Yoksa göründüklerinden çok mu saflar?'
İsmail Saymaz CHP'lilerle fena dalga geçti! 'Yoksa göründüklerinden çok mu saflar?'
Sahile vuran 3 ceset daha! Bu kez haber Antalya'dan değil...
Sahile vuran 3 ceset daha! Bu kez haber Antalya'dan değil...
9 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 28 şüpheli yakalandı
9 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 28 şüpheli yakalandı
AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'ın Urfa adayı oldu! Kasım Gülpınar AK Parti'ye mi dönüyor?
AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'ın Urfa adayı oldu! Kasım Gülpınar AK Parti'ye mi dönüyor?
Ali Koç - Abdulkadir Selvi kavgasında yeni perde! Suudilerle anlaşmaya Atatürk maddesi koyacak mısın?
Ali Koç - Abdulkadir Selvi kavgasında yeni perde! Suudilerle anlaşmaya Atatürk maddesi koyacak mısın?
Bomba iddia! Meral Akşener Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile görüştü fikirleri değişti
Bomba iddia! Meral Akşener Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile görüştü fikirleri değişti
 Esenyurt'ta dehşet! Eski eşini bıçaklayıp intihar etti
 Esenyurt'ta dehşet! Eski eşini bıçaklayıp intihar etti
Selahattin Baki: Fenerbahçe düşmanlığı sınır tanımamaya başladı
Selahattin Baki: Fenerbahçe düşmanlığı sınır tanımamaya başladı
Yeniden Refah Partisi İstanbul ve Ankara'da aday gösterecek mi?
Yeniden Refah Partisi İstanbul ve Ankara'da aday gösterecek mi?
Turgut Altınok 'muhatabım değil' dediği Adnan Beker'in gönlünü alacak mı?
Turgut Altınok 'muhatabım değil' dediği Adnan Beker'in gönlünü alacak mı?
Ata Demirer, 3 yıl aradan sonra yeniden sahnelere dönüyor
Ata Demirer, 3 yıl aradan sonra yeniden sahnelere dönüyor
İsmail Kartal: Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde
İsmail Kartal: Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde