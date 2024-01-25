Tarımda 14 milyon liralık yüzde 50 hibe verilecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde verilen hibelere başvurular devam ediyor. Tarımsal ürünlerin işlenmesi başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar onlarca alanda 14 milyon Türk Lirasına kadar yüzde 50 hibe verilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsalda tarımsal üretimin yanı sıra tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi depolanması gibi yatırımları teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde projelere başvurular 19 Şubat 2024 yılına kadar yapılabilecek.

Hazırlanacak projelere yüzde 50 hibe bakanlık tarafından verilecek. Altyapı yatırımlarında hibeye esas proje tutarı 100 bin lira ile 3 milyon lira arasında olacak. Ekonomik yatırımlarda ise hibeye esas proje tutarı 3 milyon lira ile 14 milyon lira arasında olacak. Hibelerden yararlanmak isteyenlerden kadın, genç, tarımsal amaçlı örgütler, aile işletmelerine ilave puan verilerken Organize Tarım Bölgelerinde yatırım yapan kırsalda ikamet eden yatırımcılara da öncelik sağlanacak.

Bakanlığın yatırım hibesinden yararlanmak isteyenler tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, ipek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, yenilenebilir enerji alanlarında hazırladıkları projeler kabul edilmesi durumunda yüzde 50 hibeden yararlanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2006 yılından itibaren 'Kırsal Kalkınma' yatırımlarının desteklenmesi konusunda çeşitli hibe programları açıklandığını ifade eden Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu “Biz Adana yerelinde Türkiye genelinde Türk tarımını bir adım bile olsa daha ileriye götürme amacındayız. Bunun ilk adımı üretimdir. Üretimde öncelik; önemli kaynağımız olan toprak ve suyu koruyacağız. Ve bunu sürdürülebilir kılacağız. Yenilenebilir üretim tekniklerini birlikte oluşturacağız. Üretim aşamasını başardıktan sonra ikinci adımımız; üretileni pazarlamaktır. Bir kısım ürün pazarlanırken bir kısım ürünü daha katma değerli hale getirmek için depolamamız gerekmektedir. Bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırımları kırsalda yatırımlarım yapılması ve kalkınmanın sağlanması adına önemli bir fırsattır. İş adamlarımızı tarımsal yatırımlara yönelmeye, bu alanda yatırım yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.